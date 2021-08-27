Житель Челябинска получил тюремный срок за покушение на сбыт наркотика

ЧЕЛЯБИНСК, 27 августа. /ТАСС/. Челябинский областной суд в пятницу признал жителя Челябинска виновным в изготовлении около 9 кг мефедрона и попытке сбыта наркотика. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет в колонии строгого режима, говорится в сообщении, распространенном пресс-службой суда.

"Сегодня Челябинский областной суд огласил приговор Олегу Темрешеву 1982 года рождения. Он признан виновным в незаконном приобретении, хранении, перевозке прекурсоров наркотических средств (ч. 2 ст. 228.3 УК РФ), производстве наркотиков (ч. 5 ст. 228.1 УК РФ) и покушении на их незаконный сбыт группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ). <...> С учетом совокупности всех смягчающих обстоятельств суд назначил Темрешеву наказание ниже низшего предела, предусмотренного санкцией ч. 5 ст. 228.1 УК РФ, в виде лишения свободы на срок 11 лет в колонии строгого режима и штрафа в размере 100 тыс. рублей", - сказано в сообщении.

По данным суда, мужчина в сентябре 2020 года приобрел химическое оборудование, реактивы и прекурсоры наркотических средств, необходимые для производства мефедрона, которые на автомобиле перевез в арендованный дом в Металлургическом районе Челябинска. Затем по рецепту, полученному от соучастника в интернет-мессенджере, Темрешев с декабря 2020 года по январь 2021 года, используя специальное оборудование, изготовил мефедрон общей массой около 9 кг.

Часть наркотика мужчина расфасовал в 10 брикетов разной массы и поместил в виде закладок в Красноармейском и Сосновском районах Челябинской области. Свыше 4 кг мефедрона он хранил в автомобиле для дальнейшей реализации. В результате оперативно-разыскных мероприятий 25 января 2021 года наркосбытчик был задержан сотрудниками УФСБ России по Челябинской области.

В судебном заседании Темрешев вину признал полностью.