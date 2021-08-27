Пожилая москвичка сбросила мошенникам из окна снятые со счета сбережения

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Сотрудники полиции Москвы начали проверку после информации о том, что пожилая женщина сбросила мошенникам из окна дома 216 тыс. рублей, снятые со сберегательного счета. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Как отметили в главке, 26 августа в ОМВД по Пресненскому району поступило сообщение от мужчины о том, что его пожилой маме, проживающей по улице Красная Пресня, дом 32, строение 1а, на городской телефон поступил звонок от неизвестного гражданина. Он сообщил, что ему нужны деньги для ее родственников. "Пенсионерка сняла со своего счета 216 тыс. рублей. Через некоторое время ей опять позвонил неизвестный и сказал, чтобы она положила деньги в пакет и бросила из окна, что впоследствии она и сделала. Кто подобрал пакет с деньгами, она не видела", - сказал собеседник агентства. Полиция по данному факту проводит проверку.