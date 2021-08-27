Два человека погибли в ДТП в Самарской области

САМАРА, 27 августа. /ТАСС/. Два человека, включая ребенка, погибли, еще двое госпитализированы в результате ДТП на трассе М-5 в Самарской области, сообщили ТАСС в пресс-службе областной прокуратуры.

"Сегодня на 14-м км трассы М-5 "Урал" Исаклы - Шентала в результате столкновения Daewoo Nexia и "Газели" погиб водитель легкового автомобиля и находящийся с ним в машине ребенок, женщина и еще один ребенок госпитализированы. Водителю и двум пассажирам "Газели" оказана медицинская помощь, госпитализация не потребовалась", - сообщила собеседница агентства.

В прокуратуре уточнили, что в легковом автомобиле находились дети-близнецы. "Проводится проверка соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения организацией, обслуживающий данный участок дороги. По итогам проверки будет решен вопрос о мерах прокурорского реагирования, дана оценка действиям ответственных должностных лиц", - сообщили в прокуратуре. На место ДТП для координации действий правоохранительных и контролирующих органов выехал прокурор Исаклинского района Самарской области Павел Грибов.