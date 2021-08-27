{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Лесные пожары в России

Пожар в лесничестве рядом с Мордовским заповедником локализовали на площади 450 га

Площадь активного горения в самом заповеднике сократилась со 112 до 15 га

ТАСС, 27 августа. Специалисты локализовали пожар на территории лесничества рядом с Мордовским заповедником на площади 450 га, сообщили ТАСС в ГУ МЧС по республике.

"На территории Краснослободского территориального Пурдошанского участкового лесничества (земли лесного фонда Республики Мордовия) локализован пожар на площади 450 га", - сказала собеседница агентства.

Накануне вечером площадь пожара составляла 200 га. Огонь на территорию лесничества перекинулся из Мордовского государственного природного заповедника им. П. Г. Смидовича, где с 3 августа действует крупный пожар, от которого уже пострадала треть заповедной территории.

Как отметили в ГУ МЧС, площадь активного горения в самом заповеднике сократилась со 112 до 15 га. "В северо-западной части заповедника сейчас огнем охвачено 0,25 га, в северо-восточной - 15 га", - сказала представитель ведомства.

Теги
РоссияЛесные пожары в РоссииМордовия
На северо-западе Москвы женщину обстреляли в квартире из соседней многоэтажки
По словам пострадавшей, она услышала на балконе хлопок, похожий на звук выстрела и увидела двух мужчин в окне дома напротив, после чего один из них направил на нее пистолет и выстрелил
Читать полностью