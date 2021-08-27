Пожар в лесничестве рядом с Мордовским заповедником локализовали на площади 450 га

ТАСС, 27 августа. Специалисты локализовали пожар на территории лесничества рядом с Мордовским заповедником на площади 450 га, сообщили ТАСС в ГУ МЧС по республике.

"На территории Краснослободского территориального Пурдошанского участкового лесничества (земли лесного фонда Республики Мордовия) локализован пожар на площади 450 га", - сказала собеседница агентства.

Накануне вечером площадь пожара составляла 200 га. Огонь на территорию лесничества перекинулся из Мордовского государственного природного заповедника им. П. Г. Смидовича, где с 3 августа действует крупный пожар, от которого уже пострадала треть заповедной территории.

Как отметили в ГУ МЧС, площадь активного горения в самом заповеднике сократилась со 112 до 15 га. "В северо-западной части заповедника сейчас огнем охвачено 0,25 га, в северо-восточной - 15 га", - сказала представитель ведомства.