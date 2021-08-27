Самолет Зеленского, направлявшегося на празднования в Кишинев, из-за тумана сел в Одессе

КИЕВ, 27 августа. /ТАСС/. Самолет президента Украины Владимира Зеленского, направлявшегося в Кишинев на празднование 30-летия независимости Молдавии, из-за неблагоприятных погодных условий был вынужден прервать полет и приземлиться в Одессе. Об этом в пятницу сообщило одесское издание "Думская".

"Из-за сильного тумана он приземлился в нашем аэропорту", - говорится в сообщении.

Тем временем власти Молдавии объявили, что вынуждены отложить начало праздничных мероприятий из-за того, что его гости - президенты Румынии и Украины - не смогли вовремя прибыть в Кишинев. По данным пресс-службы молдавского правительства, самолет румынского президента вообще еще не покидал аэропорта Бухареста.

Молдавия 27 августа отмечает 30-ю годовщину независимости. По этому случаю в столице запланирован военный парад. В настоящее время, как передает корреспондент ТАСС, в Кишиневе туман, который был ранним утром, уже рассеялся.