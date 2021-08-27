Защита просит суд оправдать экс-главу МВД по Коми Половникова по делу о коррупции

СЫКТЫВКАР, 27 августа. /ТАСС/. Адвокат экс-главы МВД по Республике Коми Виктора Половникова, обвиняемого в получении крупной взятки, настаивает на полной невиновности подзащитного и просит суд оправдать его. Об этом адвокат Данил Шицов заявил в ходе прений сторон по делу, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"С учетом всех приведенных доводов вина Половникова не доказана. В этой связи уголовное дело в его отношении подлежит прекращению за отсутствием событий и состава преступления. На основании изложенного прошу вынести оправдательный приговор", - сказал Шицов.

Как заявил адвокат в ходе прений, ключевые свидетели по делу - адвокат Маргарита Мартиросян и знакомый Половникова, бывший руководитель УФСКН по Татарстану Фаяз Шабаев, которые выступили якобы в качестве посредников в передаче взятки, - оговорили Половникова, желая избежать уголовной ответственности за мошенничество в отношении сыктывкарского предпринимателя Сергея Ситникова. "Все полученные от фирм Ситникова 29 млн рублей [деньги для якобы высокопоставленных сотрудников МВД по Коми за помощь по уголовному делу Ситникова] Шабаев и Мартиросян присвоили мошенническим путем. Мартиросян намеренно вводила Ситникова в заблуждение, действуя по указке Шабаева", - сказал адвокат. Свои доводы он построил на данных телефонных переговоров и электронной переписки Мартиросян, Шабаева и других свидетелей, на движении денежных средств от фирм Ситникова на указанные Мартиросян счета.

О деле экс-министра

Половников обвиняется в получении взятки в особо крупном размере и легализации этих средств (ч. 6 ст. 290, ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). По данным следствия, в 2017 году он получил через посредников 14 млн рублей взятки от общей суммы в размере 25 млн рублей. Взятка давалась за содействие совладельцу сыктывкарской строительной компании "Деловой альянс" Сергею Ситникову, обвиняемому в мошенничестве, совершенном организованной группой, и легализации средств, полученных преступным путем. Дело Ситникова находилось в производстве следователя следственного управления МВД по Коми. По указанию министра Ситникову изменили меру пресечения с заключения под стражу на подписку о невыезде, а из предъявленного обвинения исключили квалифицирующий признак о совершении преступлений организованной группой.

По версии следствия, часть взятки министр легализовал, купив квартиру в таунхаусе в Сыктывкаре площадью 154 кв. м и земельный участок под ним площадью 697 кв. м. Покупателю были переданы 7,9 млн рублей, при этом по договору цена покупки составила 2 млн рублей. Право собственности для сокрытия имущества было зарегистрировано на фиктивного владельца, проживающего в другом городе, от имени которого по доверенности выступила супруга министра. Как полагает следствие, Половников получил взятку лично в июле 2017 года при посредничестве адвоката Мартиросян и своего знакомого Шабаева.

В ходе прений гособвинитель просил суд признать Половникова виновным в получении взятки и легализации доходов, полученных преступным путем, и назначить наказание в виде 13 лет колонии строгого режима со штрафом 14,5 млн рублей, запретом занимать определенные должности в системе МВД на пять лет, а также лишить его звания "генерал-майор" и государственных наград.

Половников возглавлял МВД по Республике Коми с мая 2015 года, до этого занимал должность заместителя начальника Главного управления МВД России по Дальневосточному федеральному округу. В январе прошлого года был задержан и арестован. В начале февраля президент РФ Владимир Путин уволил его с занимаемой должности.