Число погибших в результате ЧП на складе воинской части в Казахстане возросло до девяти

НУР-СУЛТАН, 27 августа. /ТАСС/. Число погибших в ходе пожара и последовавших взрывов боеприпасов в воинской части в Жамбылской области Казахстана возросло до девяти человек. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба МЧС Казахстана.

"В результате взрыва в воинской части, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области, по последним данным, погибло всего девять человек, в том числе сотрудники МЧС Казахстана, войсковой части, военизированной охраны и военной прокуратуры. Личности погибших устанавливаются", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в результате ЧП погибли пятеро военнослужащих.

Как сообщили в МЧС, сейчас выясняются данные о местонахождении двоих человек, с которыми нет связи. "По предварительной информации, в больницу поступили 49 сотрудников департамента по ЧС. На месте происшествия работает оперативная группа МЧС во главе с министром", - уточнили в пресс-службе.

Согласно последним данным, в результате инцидента пострадали порядка 90 человек.