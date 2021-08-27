{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Взрывы на складе воинской части в Казахстане
Обновлено 

Число погибших в результате ЧП на складе воинской части в Казахстане возросло до девяти

Личности погибших устанавливаются
© Vladimir Tretyakov/Shutterstock/Fotodom, архив

НУР-СУЛТАН, 27 августа. /ТАСС/. Число погибших в ходе пожара и последовавших взрывов боеприпасов в воинской части в Жамбылской области Казахстана возросло до девяти человек. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба МЧС Казахстана.

На эту тему
Что известно о взрывах возле воинской части в Казахстане
Что известно о взрывах возле воинской части в Казахстане

"В результате взрыва в воинской части, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области, по последним данным, погибло всего девять человек, в том числе сотрудники МЧС Казахстана, войсковой части, военизированной охраны и военной прокуратуры. Личности погибших устанавливаются", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в результате ЧП погибли пятеро военнослужащих.

Как сообщили в МЧС, сейчас выясняются данные о местонахождении двоих человек, с которыми нет связи. "По предварительной информации, в больницу поступили 49 сотрудников департамента по ЧС. На месте происшествия работает оперативная группа МЧС во главе с министром", - уточнили в пресс-службе.

Согласно последним данным, в результате инцидента пострадали порядка 90 человек.

Теги
КазахстанВзрывы на складе воинской части в Казахстане
На северо-западе Москвы женщину обстреляли в квартире из соседней многоэтажки
По словам пострадавшей, она услышала на балконе хлопок, похожий на звук выстрела и увидела двух мужчин в окне дома напротив, после чего один из них направил на нее пистолет и выстрелил
Читать полностью