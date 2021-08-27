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В авариях с каршеринговыми машинами в Москве с начала года погибли 14 человек

279 человек получили травмы в ДТП за семь месяцев 2021 года

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Четырнадцать человек погибли и 279 получили травмы в ДТП с участием каршеринговых автомобилей в столице за семь месяцев этого года, сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции Москвы.

"За семь месяцев 2021 года в Москве зарегистрировано 232 дорожно-транспортных происшествия с участием автомашин краткосрочной аренды - "каршеринг", в которых 14 человек погибли и 279 получили ранения. В числе пострадавших 23 ребенка, погибших детей нет", - говорится в сообщении.

В 63% случаев ДТП с пострадавшими происходили из-за нарушения правил водителями каршеринговых автомобилей.

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