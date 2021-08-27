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В Перми суд арестовал подозреваемого в убийстве девушки

Молодой человек уже дал признательные показания

ПЕРМЬ, 27 августа. /ТАСС/. В Перми суд арестовал подозреваемого в убийстве девушки, которая пропала в начале недели. Об этом рассказали журналистам в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю. 

В ведомстве добавили, что молодой человек дал признательные показания, а также подтвердил свою причастность к убийству. В полиции также сообщили, что установить подозреваемого удалось с помощью таксиста.

"Мужчина сообщил, что отвез клиентку к дому на улице Автозаводская. В дальнейшем сыщики установили подъезд и этаж, куда проследовала потерпевшая. Выяснилось, что на лестничной площадке проживает ее бывший молодой человек. Дома никого не было. Сотрудники уголовного розыска установили и нашли родственников 25-летнего пермяка, впоследствии они приехали и открыли данную квартиру. Страшную находку сыщики обнаружили в холодильнике", - говорится в распространенном сообщении. 

Впоследствии полицейские задержали подозреваемого в одном из дачных поселков, где он находился в гостях у бабушки.

 

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