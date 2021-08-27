В Астрахани женщина получила травму в бассейне отеля

АСТРАХАНЬ, 27 августа. /ТАСС/. Следователи в Астраханской области организовали процессуальную проверку по факту получения местной жительницей повреждений в бассейне одного из отелей города в результате срабатывания насоса, сообщила пресс-служба СУ СКР по региону.

Некоторые СМИ ранее сообщили об инциденте в одном из отелей Астрахани. Согласно сообщениям, постоялица пожаловалась на работу насоса в бассейне, который засосал живот девушки - для устранения проблемы потребовалось полчаса.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Астраханской области проводится процессуальная проверка по факту получения местной жительницей повреждений в бассейне одного из отелей города в результате срабатывания насоса. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.

В ходе проверки установлено, что местная жительница отдыхала в бассейне на территории отеля в Ленинском районе Астрахани. Во время нахождения в воде из-за неисправности насоса девушку притянуло к борту бассейна, в связи с чем она получила повреждения в области живота.

Ранее Астраханская областная прокуратура организовала проверку по публикации СМИ о данном инциденте. В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства при организации и предоставлении услуг плавания, уточнили в пресс-службе ведомства.