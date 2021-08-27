Челябинские власти рекомендовали заводам снизить выбросы из-за дыма от лесных пожаров

ЧЕЛЯБИНСК, 27 августа. /ТАСС/. Власти Челябинской области рекомендовали промышленным предприятиям Челябинска снизить вредные выбросы в атмосферный воздух в связи с тем, что до региона дошел дым от природных пожаров в Свердловской и Курганской областях. Об этом сообщил журналистам в пятницу заместитель министра экологии региона Виталий Безруков.

"В связи с влиянием природных пожаров из Свердловской и Курганской областей промышленным предприятиям города Челябинска, помимо обязательного снижения выбросов при НМУ (неблагоприятных метеоусловиях - прим. ТАСС) первой степени, было рекомендовано дополнительно снизить выбросы в атмосферный воздух", - сообщил Безруков.

По его словам, гражданам также рекомендуется ограничить сжигание травы, листвы и иных отходов. Кроме того, людям рекомендуется отказаться от использования личных автомобилей и пересесть на общественный транспорт.

В пятницу со ссылкой на Безрукова сообщалось, жители Челябинска, Копейска и Красноармейского района Челябинской области утром в пятницу ощущают запах гари из-за действующих в Курганской области пожаров. Однако превышения предельно допустимой концентрации вредных примесей в атмосферном воздухе нет.