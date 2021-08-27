В Москве с начала года в ДТП пострадали 450 детей

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Управление ГИБДД по Москве сообщило о 450 детях, которые пострадали в ДТП с начала 2021 года. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил начальник отдела столичного управления ГИБДД Евгений Логиновский.

"С начала года произошло 426 дорожно-транспортных происшествий, в которых семь детей мы потеряли и 450 получили ранения различной степени тяжести", - сказал он.

По данным ГИБДД, чаще всего в момент ДТП пострадавшие катались на велосипедах, самокатах или были пешеходами. При этом порядка 100 детей получили травмы по собственной неосторожности. "Виноваты (в травмах детей) все равно взрослые, виноваты все равно мы с вами", - отметил Логиновский.

По его словам, за год на 82% выросло число ДТП с детьми на самокатах или велосипедах. Он призвал родителей объяснять своим детям правила дорожного движения и опасность их несоблюдения.