СК возбудил уголовное дело после смерти девочки, попавшей под колеса автобуса в Ярославле

ЯРОСЛАВЛЬ, 27 августа. /ТАСС/. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту смерти трехлетней девочки в больнице Ярославля от травм, полученных в результате ЧП в автобусе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Ярославской области.

Ранее пресс-служба прокуратуры региона сообщала, что ребенок ехал на рейсовом автобусе с бабушкой, женщину на остановке зажало в дверях. Девочка, которую она держала за руку, упала под колеса. Изначально сообщалось, что в дверях зажало девочку.

"Следственным отделом по Дзержинскому району города Ярославля следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ярославской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ, по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей", - говорится в сообщении.

По версии следствия, ЧП произошло 26 августа на Тутаевском шоссе в Ярославле, водитель рейсового пассажирского автобуса совершил наезд на ребенка. Девочку с места происшествия доставили в больницу, где она умерла в отделении реанимации от полученных травм.

Уголовное дело в отношении водителя автобуса также возбудила следственная часть следственного управления УМВД России по Ярославской области. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека")", - сообщается на сайте ведомства.

Как уточнили в пресс-службе мэрии Ярославля, ДТП произошло днем на остановке общественного транспорта "Улица Елены Колесовой". Водитель автобуса отстранен от работы до выяснения обстоятельств. По данным мэрии, он работает на предприятии с февраля 2021 года, его стаж составляет 19 лет.