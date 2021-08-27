Власти Левашинского района Дагестана ввели режим ЧС после схода селевых потоков

МАХАЧКАЛА, 27 августа./ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) ввели в Левашинском районе Дагестана, где ливни и селевые потоки повредили несколько домов, внутрисельские дороги и другие объекты инфраструктуры. Об этом сообщил ТАСС глава района Шамиль Дабишев.

23 августа ливни и селевые потоки повредили дома, дороги и другие объекты инфраструктуры в населенных пунктах Левашинского района. От ливневых дождей в основном пострадали села Урма, Цудахар, Хаджалмахи и Куппа.

"Сегодня для оперативного устранения последствий непогоды подписал постановление о введении режима ЧС на всей территории Левашинского района", - сказал собеседник агентства.