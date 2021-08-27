В центре Москвы двое неизвестных избили актера Дмитрия Ломакина

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Сотрудники полиции проводят проверку после заявления об избиении в центре Москвы актера театра Российской армии Дмитрия Ломакина. Об этом ТАСС в пятницу сообщил источник в правоохранительных органах.

"26 августа в полицию поступил материал проверки по факту избиения актера Дмитрия Ломакина. По словам заявителя, рано утром 20 августа в Троилинском переулке в районе дома 3 двое неизвестных избили его, а затем скрылись", - сказал собеседник агентства.

По данному факту проводится проверка, обстоятельства инцидента устанавливаются.

Дмитрий Ломакин окончил Театральное училище им. Щукина, с 2018 года выступает в театре Российской армии. Он снимался в фильмах "Отчаянные", "Последствия", "Шерлок в России" и "Патриот-2".