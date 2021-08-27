Житель КБР, оборудовавший с членом ИГ тайник со взрывчаткой, получил тюремный срок

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 августа. /ТАСС/. Житель Кабардино-Балкарии, оборудовавший вместе с членом "Исламского государства" (ИГ, запрещена в РФ) тайник с боеприпасами и взрывчаткой на территории республики, получил 11 лет колонии. Об этом сообщили в пресс-службе Южного окружного военного суда.

"Состоялось оглашение приговора по уголовному делу в отношении Чемкова Артура Александровича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 205.5 УК РФ. Чемков признан виновным, ему назначено наказание <...> в виде лишения свободы на срок 11 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы суда, Чемков привез участника ИГ в республику два года назад. "В марте 2019 г. привез участника международной запрещенной террористической организации ИГИЛ на территорию садоводческого общества, расположенного в Кабардино-Балкарской Республике, где совместно с ним в подвале одного из недостроенных зданий оборудовал тайник, в котором спрятал боеприпасы и взрывные устройства", - сообщили в суде.