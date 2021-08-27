В Екатеринбурге умерла пенсионерка, которую избила сиделка

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 августа. /ТАСС/. Пенсионерка-ветеран, которую избила сиделка, умерла в Екатеринбурге. Об этом сообщил старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Свердловской области Александр Шульга.

"Следственный отдел по Кировскому району города Екатеринбург областного СК подтвердил факт смерти пенсионерки (согласно предварительным сведениям, смерть женщины наступила от заболевания сердца). Расследование уголовного дела продолжается", - говорится в сообщении.

Ранее СК РФ по Свердловской области возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). По версии следствия, сиделка из частной компании причинила женщине телесные повреждения. По данным местных СМИ, она отказалась измерить ей давление, а после избила.

Об инциденте стало известно 7 августа. Женщина была ветераном труда.