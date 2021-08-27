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В Ростовской области проверяют информацию о непереселении семьи из аварийного жилья

Информацию об этом ранее распространили некоторые СМИ

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 августа. /ТАСС/. Следователи начали проверку информации о бездействии чиновников, которые не позаботились о переселении семьи в городе Шахты Ростовской области после признания жилья аварийным. Об этом в пятницу сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК России по региону.

В пятницу некоторые СМИ сообщили, что 54-летняя жительница города Шахты со своей семьей в течение длительного времени проживает в непригодном для проживания жилом помещении. Несмотря на то, что ее дом несколько лет назад был признан аварийным, власти не предоставили ей жилье в соответствии с законодательством.

"С целью выяснения всех обстоятельств, изложенных в размещенной информации, следственным отделом по городу Шахты следственного управления СК РФ по Ростовской области организовано проведение процессуальной проверки. По результатам проведенной проверки следствием будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.

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