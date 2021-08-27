Суд отправил под домашний арест сотрудника детдома, обвиняемого в истязании сироты

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 августа. /ТАСС/. Колпинский районный суд Санкт-Петербурга отказал следователям в заключении под стражу воспитателя центра для детей-сирот Игоря Голубовского и отправил его под домашний арест по обвинению в применении насилия в отношении воспитанника. Об этом сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города.

"Суд, изучив и оценив данные о личности Голубовского, из которых следует, что он к уголовной ответственности привлекается впервые, имеет постоянное место жительства и регистрации на территории Петербурга, <…> полагает, что в отношении обвиняемого может быть избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - говорится в сообщении.

Под домашним арестом он пробудет до 23 октября, процесс проходил в закрытом режиме. Голубовского обвиняют по статьям УК РФ об истязании и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Следствие считает, что он неоднократно применял физическое насилие в отношении воспитанника.

Следователи в суде требовали заключить его в СИЗО, указав, что считают его способным скрыться и оказать давление на свидетелей, а вменяемое Голубовскому преступление и его жизненные обстоятельства свидетельствуют "о непредсказуемости его дальнейшего поведения". Адвокат обвиняемого сообщил, что у следствия нет оснований предъявлять ему обвинение. Сам сотрудник детдома, по данным пресс-службы судов города, признал вину частично. Также на суде он предоставил положительную характеристику от 17 его учеников.

Ранее в прокуратуре Петербурга сообщали, что провели проверку в центре для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Колпинском районе Петербурга, и установили, что сотрудник применял недопустимые методы воспитания к одному из подопечных. После этого было возбуждено уголовное дело.