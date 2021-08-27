СМИ: Тома Круза ограбили на съемках фильма "Миссия невыполнима - 7"

ТАСС, 27 августа. Неизвестные обокрали американского актера Тома Круза во время съемок седьмой части франшизы "Миссия невыполнима" (Mission: Impossible 7) в Бирмингеме. Об этом в пятницу сообщила газета The Sun со ссылкой на источник.

По ее данным, автомобиль BMW стоимостью около £100 тыс. (более $137 тыс.) угнали с парковки возле отеля, пропажу заметил телохранитель актера. В салоне находились личные вещи Круза, стоимость которых он сам оценил в несколько тысяч фунтов.

Полиция вскоре обнаружила местонахождение машины, оснащенной электронной системой слежения. Однако все ценные вещи, принадлежащие актеру, исчезли.

"Миссия невыполнима" - серия фильмов, пока состоящая из шести частей, снятых с 1996 по 2018 год, и основанная на одноименном телесериале. В основе сюжета - приключения агента Итана Ханта, которого во всех картинах играет Круз.