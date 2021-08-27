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СМИ: Тома Круза ограбили на съемках фильма "Миссия невыполнима - 7"

Автомобиль BMW стоимостью более $137 тыс. угнали с парковки возле отеля. Машину вскоре обнаружили, однако все ценные вещи из нее исчезли, пишет газета The Sun

ТАСС, 27 августа. Неизвестные обокрали американского актера Тома Круза во время съемок седьмой части франшизы "Миссия невыполнима" (Mission: Impossible 7) в Бирмингеме. Об этом в пятницу сообщила газета The Sun со ссылкой на источник.

По ее данным, автомобиль BMW стоимостью около £100 тыс. (более $137 тыс.) угнали с парковки возле отеля, пропажу заметил телохранитель актера. В салоне находились личные вещи Круза, стоимость которых он сам оценил в несколько тысяч фунтов.

Полиция вскоре обнаружила местонахождение машины, оснащенной электронной системой слежения. Однако все ценные вещи, принадлежащие актеру, исчезли.

"Миссия невыполнима" - серия фильмов, пока состоящая из шести частей, снятых с 1996 по 2018 год, и основанная на одноименном телесериале. В основе сюжета - приключения агента Итана Ханта, которого во всех картинах играет Круз.

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