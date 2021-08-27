В регионах Урала в ближайшие дни ожидаются заморозки

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 августа. /ТАСС/. Похолодание придет в регионы Уральского федерального округа в ближайшие три дня. Местами ожидаются заморозки до двух градусов ниже нуля, сообщили в региональных гидрометцентрах.

В начале недели в регионах сохранялась аномально жаркая погода, были обновлены несколько температурных рекордов.

"28-30 августа местами в Свердловской, Челябинской областях и Пермском крае ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до минус 2 градусов", - говорится в сообщении Уральского гидрометцентра.

По данным гидрометцентра, 28 августа в Свердловской области ожидается дождь, к началу новой недели похолодает до 10-15 градусов. В Курганской области, по данным местного гидрометцентра, в субботу ожидаются грозы с порывами ветра до 14 м/с, дожди, температура воздуха днем составит 15-22 градуса до понедельника. Как сообщает челябинский гидрометцентр, в субботу ожидаются дожди и порывы ветра до 15-17 м/с, в воскресенье и понедельник без осадков, температура днем поднимется до 22 градусов.

Как сообщили в Обь-Иртышском гидрометцентре, в Тюменской области 28 августа ожидается похолодание, гроза, порывы ветра до 17 м/с, дождь. Температура воздуха в регионе днем составит от 12 до 19 градусов, ночью - от 2 до 10. В Ханты-Мансийском автономном округе заморозки ожидаются в субботу, а в понедельник ночные температуры опустятся до 0 градусов, 29-30 августа небольшой дождь и порывы ветра до 14 м/с. В Ямало-Ненецком автономном округе до 30 августа ожидаются дожди, в выходные - порывы ветра до 22 м/с, температура воздуха ночью 0-7 градусов, днем - до 15 градусов тепла.