Блогер предстанет перед судом за распространение фейков о разработке вакцины от COVID-19

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Владелец одного из YouTube-каналов предстанет перед судом в Санкт-Петербурге за распространение ложных сведений, касающихся разработки вакцины от коронавируса. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе Следственного комитета РФ.

"В Главном следственном управлении СК завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Санкт-Петербурга - владельца канала "Крамола" Антона Мысливца. Уголовное дело направлено для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения", - сообщили в СК.

В апреле 2020 года на канале "Крамола" в социальных сетях мужчина разместил видеоролик, в котором сообщались заведомо ложные сведения о разработке и применении на территории России вакцины от новой коронавирусной инфекции. Он утверждал, что ее использование приводит к смерти. "Выводы следствия о недостоверности опубликованных Мысливцом данных основываются на совокупности доказательств, в том числе на документах, полученных от органов здравоохранения", - пояснили в СК. Из них следует, что на момент выхода видеоролика разработка вакцин только началась, какие-либо клинические испытания еще не проводились. "Вместе с тем следствию были предоставлены полученные впоследствии подробные результаты клинических исследований, которые подтверждают, что разработанные в России вакцины не несут опасности для здоровья человека", - сообщили в СК.

Мужчина полностью признал вину и пояснил, что хотел увеличить число просмотров на своем канале, поэтому распространил ложные сведения.