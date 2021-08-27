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Су-24 разбился под Пермью

Летчики успели катапультироваться
Бомбардировщик Су-24 Марина Лысцева/ТАСС, архив
Описание
Бомбардировщик Су-24
© Марина Лысцева/ТАСС, архив

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Самолет Су-24 разбился под Пермью, летчики катапультировались. Об этом сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО).

"27 августа при перелете на авиаремонтное предприятие для проведения планового ремонта потерпел аварию в 95 км западнее г. Пермь самолет Су-24. По докладу с места летчики катапультировались", - сказали в округе.

Там уточнили, что "для эвакуации с места приземления направлен вертолет поисково-спасательной службы", разрушений на земле при падении не произошло.

"Полет выполнялся без боекомплекта. Самолет упал в лесистой местности. На земле разрушений нет", - сказали в округе.

В свою очередь источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что самолет потерпел крушение через несколько минут после взлета.

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