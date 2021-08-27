В Анапе и Новороссийске запретили купание в море из-за несоответствия воды нормативам

КРАСНОДАР, 27 августа. /ТАСС/. Морская вода в рекреационных зонах в Анапе и Новороссийске не соответствуют гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, купание запрещено, говорится на сайте управления Роспотребнадзора.

"Не соответствуют гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям пробы морской воды зон рекреаций Анапы и Новороссийска. Согласно результатам лабораторных исследований в органы исполнительной власти муниципальных образований городов Анапы и Новороссийска отправлена информация об ограничении купания в зонах рекреаций", - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что заборы проб проводят ежедневно, общая эпидемиологическая ситуация на Черноморском побережье стабильная, вспышек инфекционных заболеваний не зарегистрировано.

Циклон, накрывший с 13 августа территорию Краснодарского края, стал причиной подтоплений. Больше всего пострадали Анапа, Славянск-на-Кубани и Темрюкский район. Из-за непогоды в 14 муниципалитетах региона был введен режим ЧС. Циклон оказал воздействие на 38 населенных пунктов в семи муниципальных образованиях, в результате было подтоплено более 2,2 тыс. домовладений, порядка 4 тыс. придомовых территорий, подвальные помещения в 30 многоквартирных домах, 14 социально значимых объектов, автомобильные дороги. Всего в зону действия циклона попали более 13 тыс. человек.