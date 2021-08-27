Суд в Петербурге приостановил деятельность неонацистской группировки "Невоград"

ТАСС, 27 августа. Суд в Санкт-Петербурге приостановил деятельность неонацистской группировки "Невоград" на время рассмотрения заявления прокуратуры о признании ее экстремистской. Об этом журналистам сообщили в пятницу в пресс-службе Генпрокуратуры России.

По данным ведомства, на территории Санкт-Петербурга длительное время действовали неонацистские группировки, объединенные названием "Невоград", участники которых совершали насильственные преступления в отношении иностранных граждан и лиц различных национальностей, вероисповедания и расовой принадлежности. Лидерами группы были Алексей Воеводин, Герман Венгервельд, Дмитрий Боровиков, Андрей Колесников, Андрей Клещин. Они были привлечены к уголовной ответственности и пропагандировали идеологию расизма и неонацизма, распространяли информацию о совершенных ими жестоких преступлениях.

"Прокуратура направила в Санкт-Петербургский городской суд административное исковое заявление о признании деятельности объединения экстремистской и ее запрете на территории Российской Федерации. С целью недопущения совершения новых преступлений деятельность "Невограда" решением прокурора Санкт-Петербурга приостановлена до рассмотрения искового заявления судом", - говорится в сообщении.