Летчиков потерпевшего крушение под Пермью Су-24 нашли живыми

ТАСС, 27 августа. Поисково-спасательная группа обнаружила летчиков разбившегося в Пермском крае самолета Су-24. Об этом сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе Центрального военного округа.

"Совершившие катапультирование с потерпевшего аварию в 95 км западнее города Пермь самолета Су-24 члены экипажа обнаружены. В настоящее время они находятся в ближайшем лечебном учреждении. Жизни пилотов ничего не угрожает", - сказали в округе.

Летчиков доставят в лечебное учреждение в Перми, у обоих, предварительно, диагностированы переломы рук. Об этом сообщил источник в авиакругах.

"После приземления [летчики] самостоятельно дошли до деревни Заполье и по телефону связались с командованием. По предварительным данным, [у них] переломы рук. Их перевозят в Пермь", - сказал он, уточнив что у одного пилота, предположительно, сломаны обе руки, у второго - одна.

Летчиков эвакуируют вертолетом, сообщил источник в экстренных службах.

Су-24 потерпел крушение в 95 км от Перми при перелете на предприятие для планового ремонта. Полет выполнялся без боекомплекта, разрушений на земле нет.