Крушение Су-24 под Пермью. Главное

Самолет Су-24 разбился под Пермью 27 августа. Оба летчика успели катапультироваться.
ТАСС собрал главное, что известно о происшествии на данный момент.
Что произошло
- Су-24 потерпел крушение через несколько минут после взлета. Бомбардировщик направлялся на авиаремонтное предприятие, где планировалось проведение планового ремонта.
- Авария произошла в 95 км от Перми.
- Летчикам удалось катапультироваться.
- Экипаж обнаружен. Их жизням ничего не угрожает. У обоих, предварительно, диагностированы переломы рук.
- Полет выполнялся без боекомплекта. Самолет упал в лесистой местности, поэтому разрушений на земле не произошло.
Характеристики Су-24
- Су-24 - советский, позднее российский сверхзвуковой бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности. Серийно производился в 1971-1993 годах. Максимальная скорость полета - 1,7 тыс. км/ч, перегоночная дальность полета - 3,5 тыс. км, практический потолок - 11 тыс. м. Вооружение и боевая нагрузка - шестиствольная пушка ГШ-6-23М, а также до 7 тыс. кг бомбовой и ракетной нагрузки.
- Различные модификации Су-24 применялись ВВС СССР и ВВС/ВКС России в ходе боевых действий в Афганистане, Чечне, Грузии и Сирии.