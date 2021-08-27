Органы соцзащиты просят лишить родителей убитой тюменской школьницы прав на других детей

ТЮМЕНЬ, 27 августа. /ТАСС/. Управление социальной защиты населения Тюмени и Тюменского района обратилось в суд с иском, в котором просит лишить родителей найденной мертвой в Тюмени восьмилетней девочки родительских прав. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального департамента социального развития в пятницу.

"Управление социальной защиты населения Тюмени и Тюменского района обратилось в суд с иском, в котором просит лишить родителей девочки родительских прав. Заседание назначено на 14 сентября", - рассказали там.

У родителей девочки есть еще двое несовершеннолетних детей. С июля они находятся в региональном социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних "Семья" по заявлению родителей в связи с оказанием психологической помощи и на период следственных мероприятий. Семья находится на контроле социальных служб.

Девочка пропала 30 июня этого года, ее тело с признаками насильственной смерти нашли 19 августа у озера Оброчное в 2,5 км от дома, где проживал ребенок. Уголовное дело расследуется по ст. 105 УК РФ ("Убийство малолетнего"). По решению председателя СК Александра Бастрыкина, оно было передано в центральный аппарат ведомства.

По подозрению в убийстве и изнасиловании девочки был задержан 40-летний местный житель Виталий Бережной. На допросе он признался в преступлении. По решению Ленинского районного суда, Бережному избрана мера пресечения в виде содержания под стражей до 25 октября.