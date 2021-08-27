Сотрудник нижегородской медорганизации подделал не менее 35 сертификатов вакцинации

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 августа. /ТАСС/. Полицейские Нижегородской области возбудили уголовное дело по факту подделки не менее 35 сертификатов о вакцинации сотрудником медицинской организации, сообщает в пятницу пресс-служба ГУ МВД России по региону.

"Сотрудники ГУ МВД России по Нижегородской области выявили факт изготовления и реализации фиктивных сертификатов о прохождении вакцинации против коронавирусной инфекции работником одного из медицинских учреждений Нижегородской области. По данному факту отделом дознания возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 327 УК РФ ("Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков")", - сказано в сообщении.

Отмечается, что работник учреждения вносил ложные сведения о вакцинации граждан в соответствующие реестры, изготовил не менее 35 фиктивных сертификатов, которые продал за 1,5 тыс. рублей.