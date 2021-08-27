Возгорание травы вдоль железнодорожных путей в Татарстане локализовали

ТАСС, 27 августа. Пожарные локализовали возгорание травы вдоль железнодорожных путей в Татарстане на площади 3 га. Об этом в пятницу сообщили журналистам в ГУ МЧС РФ по республике.

"В 17:38 мск <…> возгорание травы вдоль железнодорожных путей вблизи населенного пункта Старое Суркино Альметьевского района локализовано на предварительной площади 3 га", - отметили в пресс-службе.

По информации пресс-службы, сил и средств на месте достаточно. Угроза населенным пунктам и лесным массивам отсутствует.

Сухая трава протяженностью 15-20 км загорелась 27 августа вдоль железнодорожных путей в Лениногорском районе Татарстана. В 14:40 мск со станции Бугульмы выехал пожарный поезд. В 16:47 мск он завершил работу и убыл в Бугульму.