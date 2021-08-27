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Число погибших в июньском ДТП с автобусом в Лесном на Урале увеличилось до восьми

В происшествии пострадали 15 человек, все погибшие и пострадавшие - пешеходы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 августа. /ТАСС/. Пострадавший в ДТП с автобусом в городе Лесном в Свердловской области умер, таким образом, число погибших в результате аварии увеличилось до восьми человек. Об этом сообщил в пятницу в своем Telegram-канале генеральный директор ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор" Сергей Жамилов.

Утром 10 июня в ЗАТО Лесной служебный автобус, перевозивший сотрудников предприятия "Электрохимприбор" (входит в Росатом), врезался в остановку общественного транспорта. На месте погибли шесть человек, пятеро были госпитализированы. Позже один из пострадавших умер в больнице.

"Сегодня пришли скорбные новости. 2,5 месяца лучшие медики Екатеринбурга боролись за жизнь нашего коллеги <…>. Но, к сожалению, травмы, полученные в трагическом ДТП 10 июня, оказались слишком тяжелыми. Комбинат окажет материальную помощь в размере 1 млн рублей близким родственникам, а также оплатит организацию и проведение похорон", - написал Жамилов.

По данным Ространснадзора, в ДТП пострадали 15 человек, все погибшие и пострадавшие - пешеходы. Причиной аварии, по предварительным данным, стал отказ тормозов. По факту ДТП возбуждены три уголовных дела, директор АТП и механик арестованы. Прокуратура выявила многочисленные нарушения в работе "Нижнетуринского АТП", которому принадлежал автобус - компания выпускала на линию транспорт с неисправностями.

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РоссияСвердловская область
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