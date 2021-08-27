Открытое горение ликвидировали на трех участках пожара в районе трассы Оренбург - Самара

ТАСС, 27 августа. Пожарные ликвидировали открытое горение на трех участках природного пожара в районе трассы Оренбург - Самара. Об этом в пятницу сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"В 19:43 (17:43 мск) на трех участках открытое горение ликвидировано", - отметили в пресс-службе.

По данным ГУ МЧС, продолжаются работы по тушению на двух участках, где в том числе происходит горение серы на открытой площадке в районе железнодорожных путей. На данный участок передислоцирован пожарный поезд.

Угрозы объектам газоперерабатывающей промышленности нет. Погибших и пострадавших нет. Эвакуация населения не требуется. В близлежащих населенных пунктах, а также на участке трассы проводится оповещение населения с призывом соблюдать осторожность. Для контроля качества атмосферного воздуха привлечена передвижная лаборатория экологической службы Оренбургской области.

Сообщение о природном пожаре вдоль автомобильной дороги и железнодорожных путей в районе 26-го км трассы Оренбург - Самара поступило в 15:06 (13:06 мск). Изначально борьба с огнем велась на шести боевых участках, позднее два из них были объединены. На данный момент к работам по тушению привлечены 190 человек и 60 единиц техники, в том числе от МЧС России 112 человек и 26 единиц техники.