Суд в Дагестане арестовал троих сотрудников налоговой службы по делу о взятке

МАХАЧКАЛА, 27 августа. /ТАСС/. Суд в Дагестане арестовал на два месяца троих сотрудников налоговой службы в Дагестане, которые подозреваются в получении взятки в особо крупном размере. Под стражей они будут находиться до 25 октября 2021 года, сообщила ТАСС руководитель пресс-службы Верховного суда Дагестана Зарема Мамаева.

"Советским районным судом Махачкалы сегодня рассмотрены ходатайства органов следствия об избрании меры пресечения трем сотрудникам УФНС России по Дагестану, в том числе в отношении начальника контрольного отдела номер 1 УФНС по региону Рамазана Джамалова, подозреваемым в получении взятки в особо крупном размере (8 млн рублей) за совершение незаконных действий в виде уменьшения суммы доначисленных в результате проверки юридического лица налогов и сборов. Подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 28 суток, до 25 октября 2021 года", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, уголовное дело возбуждено 25.08.2021 по ч. 6 ст. 290 УК РФ.

"Постановление может быть обжаловано в Верховный суд Республики Дагестан в течение трех суток со дня вынесения", - добавила она.