Мусор загорелся на свалке ТБО в башкирском Сибае на площади 5 тыс. кв.м

ТАСС, 27 августа. Пожар на площади 5 тыс. кв.м начался в пятницу на свалке твердых бытовых отходов в городе Сибае в Башкирии. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по республике.

"Сегодня в 17:32 (15:32 мск) в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России поступило сообщение о пожаре на территории городской свалки твердых бытовых отходов по Восточному шоссе в городе Сибае. <...> По прибытии пожарного подразделения установлено, что горит мусор на площади 5 тыс. кв. метров", - отметили в пресс-службе.

На данный момент пожар локализован, его тушение продолжается. В борьбе с огнем задействованы 20 человек и 10 единиц техники. Причины и обстоятельства пожара устанавливаются.