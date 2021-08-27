На набережной Сочи загорелось кафе

СОЧИ, 27 августа. /ТАСС/. Кафе горит на Приморской набережной города Сочи, ситуация находится под контролем. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе городской администрации.

"На Приморском набережной Сочи произошло возгорание кафе. На место оперативно выехали спасатели 10-го пожарного отряда. В тушении участвуют 16 человек и четыре единицы спецтехники", - сообщили в пресс-службе. Площадь пожара не известна.

Площадь возгорания в кафе на Приморской набережной в городе Сочи составляет 400 кв. метров. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

"Диспетчеру Сочинского пожарно-спасательного гарнизона МЧС России поступило сообщение о возгорании по адресу: г. Сочи, ул. Приморская <...>. По прибытии к месту первых подразделений установлено, что произошло возгорание кафе на площади 400 кв. метров", - говорится в сообщении.

В настоящий момент место происшествия огорожено, ситуация находится под контролем, добавили в пресс-службе.

Возгорание в кафе в Сочи локализовано на площади 500 кв. метров.