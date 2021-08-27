Игрушки со стихийного мемориала в память об убитой тюменской школьнице раздали детям

ТЮМЕНЬ, 27 августа. /ТАСС/. Игрушки со стихийного мемориала у дома убитой восьмилетней тюменской школьницы передали в центр для многодетных семей и детям. Об этом сообщил в пятницу ТАСС координатор Гуманитарного добровольческого корпуса по Тюменской области Владислав Шевельдин.

После того, как девочку нашли мертвой, местные жители стали нести к дому цветы и игрушки в память о погибшей - у подъезда семьи школьницы возник стихийный мемориал.

"Сегодня игрушки с мемориала частично раздали детям, а часть отдали в центр для многодетных семей", - сказал Шевельдин.

Девочка пропала 30 июня, ее тело с признаками насильственной смерти нашли 19 августа у озера Оброчное в 2,5 км от дома, где проживал ребенок. Уголовное дело расследуется по ст. 105 УК РФ ("Убийство малолетнего"). По решению председателя СК Александра Бастрыкина, оно было передано в центральный аппарат ведомства.

По подозрению в убийстве и изнасиловании девочки был задержан 40-летний местный житель Виталий Бережной. На допросе он признался в преступлении. По решению Ленинского районного суда, Бережному избрана мера пресечения в виде содержания под стражей до 25 октября.