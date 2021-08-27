Три человека погибли при пожаре в больнице в Ярославле

ТАСС, 27 августа. Три человека погибли в результате пожара в реанимационном отделении в больнице в Ярославле. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"По предварительной информации, в реанимационной палате загорелся матрас. В результате погибли трое пациентов, находившиеся на аппарате ИВЛ", - сказал собеседник агентства.

По его словам, возгорание произошло в больнице № 3. Сейчас точные причины пожара выясняются. Возгорание было ликвидировано до прибытия пожарных.

Причиной смерти пациентов в больнице в Ярославле стало отключение ИВЛ из-за пожара, сообщил источник.

"В результате пожара произошло отключение электричества. В связи с этим аппараты ИВЛ перестали работать, три человека которые были к ним подключены, умерли", - сказал собеседник агентства.

"В 22:05 [поступило] сообщение о том, что горел матрас в больнице по адресу: улица Маяковского, дом 61. Он был потушен до прибытия подразделений", - сообщили в пресс-службе.

Росздравнадзор проведет проверку для выяснения причин инцидента в больнице Ярославля, где погибли пациенты, сообщили в пресс-службе ведомства.

Причина пожара

Курение могло стать причиной пожара в ярославской больнице, где погибли трое пациентов, сообщил источник.

Пожар в реанимационном отделении в больнице в Ярославле, по предварительным данным, мог начаться из-за загорания матраса. Это подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС по Ярославской области.