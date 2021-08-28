Власти опровергли гибель троих пациентов при пожаре в больнице Ярославля

ТАСС, 28 августа. Один пациент умер в результате возгорания в больнице Ярославля, по предварительным данным, его смерть не связана с пожаром. Об этом ТАСС сообщил в субботу заместитель губернатора Ярославской области Андрей Шабалин.

"Погибшие - один человек, умер в реанимации, не от задымления, на другом этаже. Двоих пострадавших от задымления реанимировали", - сказал Шабалин.

В пресс-службе губернатора региона также заявили, что погиб один человек, врачи борются за жизнь еще двух пациентов.

Ранее источник сообщил ТАСС о гибели троих пациентов, находившихся на аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ), в результате пожара в реанимационном отделении в больнице в Ярославле.

По данным пресс-службы правительства Ярославской области, в 22:09 27 августа поступило сообщение о задымлении в палате терапевтического отделения клинической больницы № 3. Очаг задымления был расположен на первом этаже, на данный момент очаг задымления ликвидировали.

Эвакуированы 56 человек, среди них 11 лежачих больных. На место происшествия по поручению руководителя региона оперативно выехали представители правительства области и правоохранительных органов.