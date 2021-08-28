Пожар в многоэтажном жилом доме в Ялте локализовали на площади 1 тыс. кв. м

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Пожар в пятиэтажном жилом доме по улице Кривошты в Ялте локализован на площади 1 тыс. кв. м, в целях безопасности эвакуированы 17 человек. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Проведена эвакуация 17 человек. В 23:41 пожар локализован на площади 1 000 кв. м", - сказали в пресс-службе.

В МЧС добавили, что к моменту прибытия пожарных горела техническая надстройка на крыше. "Информация о пострадавших не поступала", - подчеркнули в ведомстве.

Всего к тушению привлечены 52 человека и 16 единиц техники.

Ранее в ГУ МЧС России сообщали, что площадь возгорания составляет более 50 кв. м.