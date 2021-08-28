Во время пожара в больнице Ярославля произошло отключение подачи кислорода пациентам

ЯРОСЛАВЛЬ, 28 августа. /ТАСС/. Отключение подачи кислорода произошло во время пожара в больнице в Ярославле. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе правительства области.

"В 22 часа 9 минут поступило сообщение о задымлении в палате терапевтического отделения клинической больницы № 3. Очаг задымления был расположен на первом этаже.

Рассматриваются различные версии случившегося. В результате возгорания произошло отключение подачи кислорода", - сказали в пресс-службе.

По данным пресс-службы правительства Ярославской области, пожар произошел в ковидном отделении. Очаг задымления был расположен на первом этаже, на данный момент он ликвидирован. Как сообщил ТАСС заместитель губернатора Ярославской области Андрей Шабалин, один пациент умер в результате возгорания. По предварительным данным, его смерть не связана с пожаром. Двое пострадавших от задымления реанимированы.