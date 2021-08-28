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Семь пациентов с ИВЛ перевели в другие больницы после пожара в Ярославле

Остальных эвакуированных вернули в больницу

ТАСС, 28 августа. Семь пациентов, которые находились на аппаратах ИВЛ во время пожара в больнице в Ярославле, перевезли в другие медучреждения. Остальных эвакуированных вернули обратно в больницу, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Ярославской области.

"По предварительным данным, 56 человек были эвакуированы, семь увезли в другие [больницы] под ИВЛ", - сообщили в пресс-службе.

В сообщении также говорится, что пациентов, эвакуированных из отделения неврологии, которое находится на других этажах, вернули обратно в больницу. Как сообщила журналистам пресс-служба правительства Ярославской области, всего восемь человек перевели в другую больницу после пожара. "Восемь пациентов из реанимации КБ3 переведены в больницу имени Семашко. Всем им оказывается необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы правительства Ярославской области, в 22:09 поступило сообщение о задымлении в палате терапевтического отделения клинической больницы № 3. Очаг задымления был расположен на первом этаже, на данный момент он ликвидирован. По данным региональных властей, погиб один человек.

 

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