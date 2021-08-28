СК выясняет обстоятельства пожара в больнице в Ярославле

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Следователи СК выясняют обстоятельства и причины пожара в больнице № 3 в Ярославле. Об этом ТАСС сообщили в Следственном комитете.

"На место происшествия оперативно прибыли следователи и криминалисты, а также руководство следственного управления. Сейчас проводятся следственные действия", - сообщили в СК. Там добавили, что количество пострадавших устанавливается, выясняется причина пожара.

По данным пресс-службы правительства Ярославской области, в 22:09 поступило сообщение о задымлении в палате терапевтического отделения клинической больницы №3. По данным региональных властей, погиб один человек. В экстренных службах уточнили, что в одной из палат горел матрас на площади 5 кв. м, возгорание ликвидировали до прибытия пожарных.