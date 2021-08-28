В МЧС назвали предварительную причину пожара в больнице в Ярославле

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Причина пожара в больнице в Ярославле, по предварительным данным, электротехническая, сообщили журналистам в областном ГУ МЧС России.

"Предварительная причина пожара - электротехническая", - говорится в сообщении.

В ГУ МЧС добавили, что всего в здании с диагнозом "коронавирус" находились 90 человек, а также 17 человек персонала. Сотрудники больницы эвакуировали 76 человек. В результате возгорания до прибытия пожарных погиб 74-летний пациент. "При возникновении пожара, согласно инструкции, персоналом объекта произведено отключение аппаратов ИВЛ. Развернут пункт обработки личного состава", - добавили в главке.

По данным ГУ МЧС, пожару был присвоен второй (повышенный) номер сложности. На момент прибытия пожарных в 22:15 мск наблюдалось задымление на втором этаже. Площадь возгорания составила 5 кв. м., происходило загорание матраса в палате. В 22:28 пожар ликвидировали.