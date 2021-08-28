Прокуратура организовала проверку в связи с пожаром в больнице Ярославля

ЯРОСЛАВЛЬ, 28 августа. /ТАСС/. Прокуратура Ярославской области организовала проверку по факту задымления в палате больницы №3 Ярославля. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

"Прокуратура Ярославской области организовала проверку в связи с задымлением в одной из палат терапевтического отделения больницы № 3 Ярославля. На место происшествия незамедлительно выехал прокурор Заволжского района Ярославля Виталий Нищенков", - проинформировали в пресс-службе.

Ситуация поставлена прокурором области Дмитрием Поповым на контроль. Как уточнили в пресс-службе, в ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства о безопасности жизни и здоровья граждан.

По данным пресс-службы правительства области, в пятницу в 22:09 поступило сообщение о задымлении в отделении клинической больницы № 3, очаг находился на первом этаже. Во это время в больнице произошло отключение подачи кислорода. Как сообщали власти, один пациент умер, двое пострадавших от задымления реанимированы. По предварительным данным, смерть погибшего не связана с пожаром.

По данным ГУ МЧС по Ярославской области, в здании находились 90 человек с диагнозом COVID-19 и 17 человек персонала. Сотрудники больницы эвакуировали 76 человек. Предварительная причина пожара - электротехническая.