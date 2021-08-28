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Не менее 15 человек погибли в ДТП с автобусом в Перу

Автобус перевозил рабочих австралийской горнодобывающей компании MMG

ТАСС, 28 августа. По меньшей мере 15 человек погибли, трое пострадали в результате падения с обрыва автобуса на юге Перу. Об этом сообщило в пятницу государственное информационное агентство Andina со ссылкой на местную полицию.

Согласно его информации, трагедия произошла в пятницу в 12:30 по местному времени (19:30 мск) на границе департаментов Куско и Апуримак. Автобус перевозил рабочих австралийской горнодобывающей компании MMG и упал в пропасть.

На место происшествия выехали сотрудники правоохранительных органов.

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