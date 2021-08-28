Первый самолет с гуманитарной помощью из России прибыл в Гаити

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 28 августа. /ТАСС/. Первый самолет с гуманитарной помощью из России для пострадавших от землетрясения в Гаити прибыл в пятницу в карибское государство. Об этом ТАСС сообщил посол России в Венесуэле и Республике Гаити по совместительству Сергей Мелик-Багдасаров.

"Данная помощь оказывается в рамках проекта ВОЗ по реагированию на ЧС", - сказал дипломат. В Порт-о-Пренсе гуманитарный груз встречал почетный консул РФ в Республике Гаити Вильхелм Лемке.

Как уточнил Мелик-Багдасаров, на днях ожидается прибытие на Гаити второго рейса с российской гуманитарной помощью. "В общей сложности планируется поставка двух травматических модулей, способных удовлетворить острые медицинские потребности Гаити в проведении хирургических операций различной степени тяжести", - пояснил он.

14 августа в районе Гаити произошло землетрясение магнитудой 7,2, эпицентр которого находился в 40 км от коммуны Ле-Ке с населением около 125 тыс. человек, очаг залегал на глубине 10 км. Погибли 2 207 человек, более 12 тыс. пострадали. В департаментах Юг, Гранд-Анс и Нипп полностью или частично разрушено около 130 тыс. зданий, в том числе медицинские и религиозные учреждения. Правительство на месяц ввело режим чрезвычайного положения.