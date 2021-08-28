Новый Орлеан не успел провести всеобщую эвакуацию перед ураганом "Ида"

НЬЮ-ЙОРК, 28 августа. /ТАСС/. Администрация Нового Орлеана (штат Луизиана) отказалась от обязательной эвакуации города в связи с надвигающимся ураганом "Ида", так как на это не осталось времени, местные жители должны укрыться в убежищах к воскресенью. Об этом заявила в пятницу мэр города Латойа Кантрелл.

"Ситуация с ураганом "Ида" развивается быстрее, чем кто-либо ожидал <...>. Город не может объявить обязательную эвакуацию, потому что у нас нет на это времени <...>. Необходимо укрыться в убежище, залечь на дно", - сказала она на пресс-конференции для журналистов.

Кантрелл добавила, что власти города хотят, чтобы "люди находились в убежищах не позднее полуночи воскресенья". Мэр уже объявила всеобщую добровольную эвакуацию, в городе объявлен режим чрезвычайной ситуации.

Национальный центр по наблюдению за ураганами США в пятницу сообщил, что "Ида" усилится до высшей, четвертой, категории, когда в воскресенье обрушится на штат Луизиана. По прогнозам метеорологов, на побережье штата, в том числе в Новом Орлеане, ожидаются порывы ветра до 49 м/с "с потенциально катастрофическим ущербом".

Штат Луизиана и его самый густонаселенный город уже подвергались разрушительному влиянию стихии в начале этого века, когда ураган "Катрина" обрушился на юго-восток США в августе 2005 года. По официальным данным, от удара стихии погибли свыше 1,8 тыс. человек. Самый значительный ущерб тогда был нанесен Новому Орлеану - под водой оказалось около 80% площади города. "Катрина" стала одним из самых разрушительных ураганов на территории США за всю историю наблюдений. Ущерб от удара стихии был оценен более чем в $108 млрд.