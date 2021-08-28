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СМИ: власти Кубы эвакуировали более 10 тыс. человек из-за урагана

Ураган "Ида" уже прошел над островом Хувентуд на западе страны

ГАВАНА, 28 августа. /ТАСС/. Руководство Кубы провело эвакуацию более 10 тыс. граждан в западных провинциях Пинар-дель-Рио и Артемиса из-за прохождения над их территорией урагана "Ида" в пятницу вечером. Об этом сообщает газета Juventud Rebelde.

По данным издания, ураган уже прошел над островом Хувентуд на западе страны. В настоящий момент в этом регионе нарушена подача электроэнергии. Власти сообщают, что крупного ущерба не зафиксировано.

Тропический шторм "Ида" усилился до урагана по мере приближения к побережью Кубы в пятницу. На данный момент максимальная скорость ветра в пределах урагана составляет 36,5 м/с.

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Куба
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