Посольство РФ призвало проживающих в США россиян подготовиться к урагану "Ида"

ВАШИНГТОН, 28 августа. /ТАСС/. Посольство РФ в Вашингтоне призвало проживающих на северном побережье Мексиканского залива россиян проявлять осторожность в связи с надвигающимся ураганом "Ида" и подготовиться к стихийному бедствию.

Как отмечает в пятницу российская дипмиссия на своей странице в Facebook, ураган "Ида" достигнет побережья США в воскресенье, 29 августа, при этом его приближение будет заметно уже в субботу, 28 августа.

"Призываем россиян, проживающих в упомянутом регионе (штаты Техас, Луизиана, Алабама, Флорида, Миссисипи), подготовиться к стихийному бедствию, проявлять осторожность и соблюдать рекомендации и предписания официальных властей", - написали российские дипломаты.

Ранее Национальный центр по наблюдению за ураганами США сообщил, что ураган "Ида", образовавшийся в Атлантическом океане, усилится до высшей, четвертой, категории, когда в воскресенье достигнет побережья американского штата Луизиана.

Штат Луизиана и его самый густонаселенный город уже подвергались разрушительному влиянию стихии в начале этого века, когда ураган "Катрина" обрушился на юго-восток США в августе 2005 года. По официальным данным, от удара стихии погибли свыше 1,8 тыс. человек. Самый значительный ущерб тогда был нанесен Новому Орлеану - под водой оказалось около 80% площади города. "Катрина" стала одним из самых разрушительных ураганов на территории США за всю историю наблюдений. Ущерб от удара стихии был оценен более чем в 108 млрд долларов.