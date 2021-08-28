СМИ: полиция задержала мужчину, подозреваемого в распылении кислоты в метро Токио

ТОКИО, 28 августа. /ТАСС/. Сотрудники японской полиции в субботу задержали 25-летнего безработного Хиротаку Ханамори по подозрению в том, что он 24 августа распылил кислоту на одной из станций метро Токио. Об этом сообщило агентство Kyodo.

Отмечается, что Ханамори скрывался от полиции на территории южной префектуры Окинава.

В результате инцидента был госпитализирован один мужчина, которому злоумышленник брызнул кислотой в лицо. Еще одна женщина получила травму после того, как поскользнулась на разлитой жидкости. Мотивы Ханамори остаются неизвестными.