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СМИ: полиция задержала мужчину, подозреваемого в распылении кислоты в метро Токио

Мотивы Хиротаку Ханамори остаются неизвестными

ТОКИО, 28 августа. /ТАСС/. Сотрудники японской полиции в субботу задержали 25-летнего безработного Хиротаку Ханамори по подозрению в том, что он 24 августа распылил кислоту на одной из станций метро Токио. Об этом сообщило агентство Kyodo.

Отмечается, что Ханамори скрывался от полиции на территории южной префектуры Окинава.

В результате инцидента был госпитализирован один мужчина, которому злоумышленник брызнул кислотой в лицо. Еще одна женщина получила травму после того, как поскользнулась на разлитой жидкости. Мотивы Ханамори остаются неизвестными.

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